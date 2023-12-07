В кинотеатрах Тулы и Новомосковска начали показывать последнее аниме Миядзаки

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7 декабря в России – премьера последней новинки Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (16+). Метр трудился над его созданием 7 лет.

В кинотеатрах Тулы стартовал показ полнометражного аниме «Мальчик и птица» (16+). Мультфильм рисовал знаменитый метр японской анимации – Хаяо Миядзаки. Он подарил миру такие легендарные ленты, как «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок» и «Унесенные призраками».

Сегодня, 7 декабря, по всей стране состоялась премьера аниме. Посмотреть мультфильм в Туле можно в кинотеатрах «Алмаз», «Синема Парк Макси» и «Люксор». В Новомосковске картину покажут в «Иллизиуме».

Отметим, что эта полнометражка может стать последней работой Хаяо Миядзаки. Японский аниматор уже в преклонном возрасте – ему 82 года. Однако о своем уходе из мультипликации он заявлял еще 10 лет назад, когда выпустил мультфильм «Ветер крепчает». «Мальчик и птица» (16+) стал второй работой с тех пор, как Миядзаки заявил об окончании карьеры.

–Мальчик Махито сильно тоскует по своей матери и решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир. В иной реальности исход неминуем, а жизнь обретает новое начало, – сказано в анонсе «Кинопоиска».

В рецензиях на мультфильм пишут – новая кинокартина Миядзаки автобиографична, а затронутые в ней вопросы больше заинтересуют взрослых, нежели детей.