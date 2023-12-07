В Тульской области утвердили максимальный размер расходов на коммуналку на 2024 год

Фото Алексея Пирязева.

Это зависит от дохода семьи.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал Закон о размере регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В документе указано, что максимальный расход должен составлять 10%, если доход семьи или одиноко проживающего гражданина оценивается в 8000 рублей и меньше.

Если доход превышает 8000, но меньше 9500 рублей, то 15%.

Если свыше 9500, то максимальный размер расходов на коммуналку составит 22%.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.