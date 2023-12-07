Туластат зафиксировал подорожание яиц за неделю еще на 8%

Изображение от Anastasia Kazakova на Freepik.

Туластат опубликовал динамику цен на продукты за неделю — с 27 ноября по 4 декабря. Согласно статистике сильнее всего подорожали овощи — огурцы стали дороже на 10,4%, капуста — на 4,7%, лук — на 4,3%. Средняя цена за килограмм составляет 171,68 руб., 26,41 руб., 31,66 руб. соответственно.

В числе подорожавших также яблоки. Цены выросли на 7,2%. Средняя цена за килограмм — 114,9 руб.

В очередной раз подорожали яйца. Туластат зафиксировал повышение цен на 8,2%. Средняя цена за десяток составляет 115,83 руб. Отметим, что неделей ранее яйца стоили 107,18 рублей, а с 13 по 20 ноября стоимость была около 103,92 руб.

Полная инфографика: