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Туластат зафиксировал подорожание яиц за неделю еще на 8%
Изображение от Anastasia Kazakova на Freepik.

Туластат зафиксировал подорожание яиц за неделю еще на 8%

Средняя цена за десяток превысила 115 рублей.

Туластат опубликовал динамику цен на продукты за неделю — с 27 ноября по 4 декабря. Согласно статистике сильнее всего подорожали овощи — огурцы стали дороже на 10,4%, капуста — на 4,7%, лук — на 4,3%. Средняя цена за килограмм составляет 171,68 руб., 26,41 руб., 31,66 руб. соответственно. 

В числе подорожавших также яблоки. Цены выросли на 7,2%. Средняя цена за килограмм — 114,9 руб.

В очередной раз подорожали яйца. Туластат зафиксировал повышение цен на 8,2%. Средняя цена за десяток составляет 115,83 руб. Отметим, что неделей ранее яйца стоили 107,18 рублей, а с 13 по 20 ноября стоимость была около 103,92 руб.

Полная инфографика:

Средние потребительские цены на отдельные виды товаров и услуг по Тульской области на 04 декабря 2023 года.jpg

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