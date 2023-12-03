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В Туле открылась выставка личных вещей Леонида Собинова
Фото предоставлены пресс-службой Тульского музейного объединения.

В Туле открылась выставка личных вещей Леонида Собинова

Выставка будет работать в Мемориальном музее Н. И. Белобородова до 30 января.

Выставка носит название «Леонид Собинов. Солист Его императорского Величества — Народный артист Республики». Предметы предоставил Мемориальный Дом-музей Л. В. Собинова, филиал Ярославского музея-заповедника.

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Выставка включает подлинные вещи, семейные реликвии и фотографии великого тенора. О творческом пути артиста расскажут афиши, партитуры опер, фрагменты костюмов и театральные аксессуары.

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Известно, что певец настолько тщательно относился к своему сценическому образу, что сам подбирал ткани для костюмов, а работали над ними лучшие театральные художники того времени. А «заглянуть за кулисы» позволят его личные вещи: дорожное гримировальное зеркало, щипцы для завивки волос, парфюмерные и гигиенические принадлежности.

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Леонид Витальевич Собинов родился в Ярославле в купеческой семье. Он является одним из известнейших оперных певцов и крупнейших представителей русской классической вокальной школы. Начав свой профессиональный путь с гимназического хора, меньше чем через 15 лет «первый тенор России» получил признание публики, музыкальных критиков и коллег. Талант легендарного певца оценили в своё время и слушатели в Тульском дворянском собрании.

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— Это вторая выставка в музее Белобородова. В 2005 году мы уже представляли здесь тульской публике его костюмы из своей уникальной коллекции. Примечательно, что с той экспозиции и началась выездная выставочная деятельность нашего филиала, — рассказала заведующая Мемориальным Домом-музеем Л. В. Собинова Алла Аносовская. — То, что на ярославской земле родился такой человек, представитель мирового исполнительского искусства — гордость и честь для всех нас.

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Украшением вернисажа стало выступление студентки Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского Дарьи Дрибной и мужского вокального ансамбля Тульской областной филармонии им. Михайловского «Куликово поле». После завершения церемонии открытия Алла Васильевна провела для гостей экскурсию по выставке.

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Туламузей Белобородова

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