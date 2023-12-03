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В Тульской области при пожаре погибли мужчина и женщина
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области при пожаре погибли мужчина и женщина

В Ефремове на пожаре погиб 41-летний мужчина, а в Заокском районе - 58-летняя женщина.

Оба трагических случая произошли 2 декабря.

В садовом некоммерческом товариществе «Опцион-1» на территории поселка Студеный Заокского района загорелся дачный дом. Как сообщает ГУ МЧС России по Тульской области, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:09, два пожарных расчета были на месте в 23:22. Открытое горение было  ликвидировано в 23:46. За это время дом сгорел полностью. В огне погибла женщина, ей было 58 лет.

В этот же день пожар унес еще одну жизнь - в Ефремове, в деревне Поддолгое, погиб 41-летний мужчина. По информации ГУ МЧС России по Тульской области, сигнал на пульт диспетчера поступил в 21:42. Два пожарных расчета были на месте в 21:58. Открытое горение было ликвидировано в 22:25. Дом выгорел полностью, обрушилась кровля. 

Причины пожаров выясняются. 

 

 

 

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