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В ДТП под Тулой погибли трое молодых мужчин - волонтеры из Орла
Фото Волонтёры Победы. ОрлоVская область.

В ДТП под Тулой погибли трое молодых мужчин - волонтеры из Орла

ДТП случилось 1 декабря в Чернском районе Тульской области на 273-м километре трассы «Крым».

По предварительной информации, около 10 часов 1 декабря на 273-м км М-2 «Крым» произошло столкновение трех автомобилей, в котором погибли два человека и один госпитализирован в тяжелом состоянии. Сегодня стало известно, что третий мужчина тоже скончался.

По словам руководителя регионального отделения «Волонтеры Победы» Кирилла Ишкова, молодые люди ехали по личным делам и возвращались в Орел.

По предварительным данным, «Лада Гранта» попала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком.

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В группе ВК «Волонтёры Победы. ОрлоVская область» пишут:

- Трагедия для всех нас... 1 декабря в страшной автокатастрофе под Тулой погибли наши волонтёры: Боварь Тимофей, Дорогавцев Дмитрий и Крылов Даниил. Мы до последнего не верили и молились…

Страшный и неожиданный удар для всех нас. Жизнерадостные, неравнодушные патриоты Родины. Ребята помогали ветеранам в быту, навещали, благоустраивали памятные места, захоронения ветеранов, собирали и помогали в отправке гуманитарной помощи на фронт и для беженцев, сохраняли историческую память, проводили уроки памяти, помогали в проведении самых масштабных акций и мероприятий. Были примером для многих волонтёров, всегда откликались на просьбы о помощи. На них можно было положиться в любой ситуации.

Не подобрать слов, чтобы описать всю боль и скорбь, которую сейчас переживают родные и близкие ребят, вместе с ними скорбит семья Волонтёров Победы, частью которой они были и останутся навсегда в нашей памяти и сердцах…

Гибель ребят для всех нас невосполнимая тяжелая утрата…

Напомним, что прокуратура контролирует ход проверки по факту смертельного ДТП на трассе М-2 у деревни Поповки.

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