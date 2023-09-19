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Антрополог Станислав Дробышевский прочитает лекции в «Октаве»
Фото Александра Воронина

Антрополог Станислав Дробышевский прочитает лекции в «Октаве»

Антрополог из МГУ расскажет просто и интересно о сложном и непонятном.

В «Октаве» анонсировали новую серию лекций Станислава Дробышевского.

В этот раз учёный расскажет, как любили наши предки в древности, как выжить в суровом мире будущего, где на планете жили гиганты и карлики. Антрополог, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова изложит простым языком о происхождении человека, важных эволюционных процессах, влияющих на нашу жизнь в настоящее время.

Станислав Дробышевский выступит в Большом зале кластера с 23 сентября по 3 декабря. Лекции можно посетить как по отдельности, так и все вместе.

Расписание:

23 сентября, 15:00

Как любили наши предки, выясняли отношения и почему сейчас мы так выражаем свою любовь? (12+)

7 октября, 15:00

Каким было детство в палеолите и какие методы воспитания актуальны сейчас? (12+)

21 октября, 15:00

Как выжить в суровом мире будущего на грани катастрофы? Чем питаться, где прятаться, куда бежать и что запасать, чтоб выжить? (12+)

3 декабря, 15:00

Где можно найти гигантов и карликов, пещерных и лесных чудищ? (12+)

Узнать подробности можно на сайте кластера.

 

Читайте по теме:

Антрополог Станислав Дробышевский: про маленький мозг, религию, вегетарианство и измерения детей

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Автор:
сегодня, в 11:11 +2
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