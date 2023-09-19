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Бросил автомобиль и перекрыл движение трамваев: водителя нашли и оштрафовали

Бросил автомобиль и перекрыл движение трамваев: водителя нашли и оштрафовали

По данным ГИБДД, водитель припарковался в зоне действия знака «Остановка запрещена».

Сотрудники региональной Госавтоинспекции провели проверку по нашей публикации «На ул. Коминтерна водитель бросил автомобиль и перекрыл движение трамваев». Нарушителя установили и привлекли к административной ответственности.

«На ул. Коминтерна водитель автомобиля Hyundai Solaris осуществил остановку (стоянку) транспортного средства в зоне действия дорожного знака 3.27 „Остановка запрещена“, чем создал помеху в движении трамваю. В отношении виновника вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ „Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств“. Водителю назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей», — уточнили в УГИБДД.

 

 

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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

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Автор:
сегодня, в 11:15 0
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