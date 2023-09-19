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К выходным в Центральную Россию придет субтропическое тепло
Фото Алексея Пирязева

К выходным в Центральную Россию придет субтропическое тепло

Воздух местами прогреется до +27 градусов!

С четверга в Центральную Россию начнет поступать хорошо разогретый воздух среднеазиатских пустынь. В итоге характер погоды кардинально изменится. 

Так, к концу рабочей недели дневная температура воздуха достигнет +23…+26 градусов, по ночам — не ниже +9…+14 °С. К выходным и вовсе в регионах ожидается от +22 до +27°. Это соответствует многолетнему климату июля.

Синоптики погодного центра «Фобос» говорят, что такие вторжения субтропического тепла в эти дня сентября случаются крайне редко — раз за целое столетие.

После мощного потепления на Центральную Россию резко обрушится похолодание до +10…+15 °С. Ожидаются дожди. 

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Фотограф:
сегодня, в 11:03 0
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