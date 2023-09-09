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«Атмосфера потрясающая!»: в Туле открылся фестиваль «Театральный дворик»
фото: Максим Котенев, Артем Жильцов

«Атмосфера потрясающая!»: в Туле открылся фестиваль «Театральный дворик»

Подготовили для вас яркие фотокарточки с первого дня фестиваля.

9 сентября в Туле открылся XV Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик». Очередной фестиваль собрал более 150 артистов из России, Белоруссии и даже Мексики. Коллективы выступают на площадках, которые развернулись в самом центре города: в «Ликёрке Лофт» и в сквере Л. Н. Толстого.

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— Туляков ожидает множество коллективов из разных городов и даже иностранные гости. Гарантируем веселье и радость. Приходите, будем рады вас видеть на наших фестивальных площадках, — рассказала актриса театра «Эрмитаж» Татьяна Бурякова.

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9 и 10 сентября уличные артисты покажут в Туле более 40 спектаклей и различных ярких перфомансов. Сегодня артисты собрались на территории «Ликерка Лофт», после чего прошли торжественным шествием по проспекту Ленина, очаровав зрителей и поведя их за собой.

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— У нас будет новый отличный номер, которого свет не видел. В России уж точно. Если вкратце, это коллаборация барабанов, клоунов и различных музыкантов. Больше рассказать не могу — приходите сами завтра на наше шоу! , — поведали ребята из CRAZY ARMY DRUM SHOW | Шоу Барабанщиков.

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Сотни туляков пришли на театральный праздник за новыми эмоциями и позитивным зарядом на весь день. 

— Я посещаю этот прекрасный фестиваль с 2019 года. По душе шоу барабанщиков. Я играла в школьном театре, поэтому с удовольствием смотрю различные постановки. Ожидаю чего-то нового от фестиваля. Атмосфера потрясающая, очень весело и приятно посещать такие мероприятия, — поделилась тулячка Татьяна Саврасова. 

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С афишей фестиваля можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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