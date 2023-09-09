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Прошлое в настоящем: как прошел «Этнокод» на Пролетарской набережной
Фото: Мария Сапог и Добрая Лиза

Прошлое в настоящем: как прошел «Этнокод» на Пролетарской набережной

На День города молодёжный парк Этнокод подготовил для туляков и гостей города настоящее приключение.

Этот год в парке посвящен Русскому стилю. Концепция мероприятия объединяет прошлое, настоящее и эта идея прослеживается на всех площадках парка. Для посетителей подготовили мастер-классы по плетению венков, созданию витражей.

В праздничной программе принять участие может каждый. Например - сделать собственный спрей-арт, получить временную татуировку, пострелять из лука и метнуть копье, сыграть в настольные игры средневековья, а самых маленьких посетителей увлекут аниматоры. 

Основная идея Этнокода — погружение в историю и традиции, переведенные в современный контекст. Смотрите фоторепортаж, чтобы проникнуться праздничным вайбом.

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вчера, в 20:30 +3
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