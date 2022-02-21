«Твои пластинки слушала я. И в каждой находила себя»: в Туле выступит группа «Винтаж»

23 февраля в Городском концертном зале пройдет концерт группы «Винтаж». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Группа «Винтаж» приедет в рамках первого сольного тура с большой программой «The best» с её бессменной солисткой Анной Плетнёвой, чтобы подарить самое светлое чувство — любовь.

«Твои пластинки слушала я», «Знак Водолея», «Одиночество любви» и ещё десятки хитов за 15 лет творчества — это все группа «Винтаж». Вас ждёт атмосфера безусловной любви и праздника, любимые песни и невероятная энергетика.

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