«Твои пластинки слушала я. И в каждой находила себя»: в Туле выступит группа «Винтаж»
23 февраля в Городском концертном зале пройдет концерт группы «Винтаж». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!
Группа «Винтаж» приедет в рамках первого сольного тура с большой программой «The best» с её бессменной солисткой Анной Плетнёвой, чтобы подарить самое светлое чувство — любовь.
«Твои пластинки слушала я», «Знак Водолея», «Одиночество любви» и ещё десятки хитов за 15 лет творчества — это все группа «Винтаж». Вас ждёт атмосфера безусловной любви и праздника, любимые песни и невероятная энергетика.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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