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«Твои пластинки слушала я. И в каждой находила себя»: в Туле выступит группа «Винтаж»

«Твои пластинки слушала я. И в каждой находила себя»: в Туле выступит группа «Винтаж»

23 февраля в Городском концертном зале пройдет концерт группы «Винтаж». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Группа «Винтаж» приедет в рамках первого сольного тура с большой программой «The best» с её бессменной солисткой Анной Плетнёвой, чтобы подарить самое светлое чувство — любовь.

«Твои пластинки слушала я», «Знак Водолея», «Одиночество любви» и ещё десятки хитов за 15 лет творчества — это все группа «Винтаж». Вас ждёт атмосфера безусловной любви и праздника, любимые песни и невероятная энергетика.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 15:59 0
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