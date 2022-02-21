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АКРА повысила кредитный рейтинг ПМХ до уровня А

АКРА повысила кредитный рейтинг ПМХ до уровня А

ПМХ сообщает о повышении агентством АКРА кредитного рейтинга ПАО «Кокс» (материнская компания Группы ПМХ) до уровня А со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено значительным улучшением финансовых результатов Группы в первом полугодии 2021 г. В частности, увеличились операционный денежный поток, показатели рентабельности и EBITDA.
 
На фоне роста индикаторов доходности бизнеса снизился уровень долговой нагрузки. Кроме того, в своем релизе агентство АКРА отметило сильный бизнес-профиль Группы: высокую степень вертикальной интеграции, выгодное географическое положение «Тулачермета» и рыночную гибкость.
 
«Позитивные результаты компании отражаются в росте кредитных рейтингов. За последние полгода наш рейтинг повысили уже два из трех кредитных агентств, с которыми мы работаем. Это свидетельствует об эффективности нашей бизнес-стратегии и оперативном реагировании на изменения рыночных и институциональных факторов», — отметил вице-президент ПМХ по стратегии и коммуникациям Сергей Фролов.
 
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