АКРА повысила кредитный рейтинг ПМХ до уровня А

ПМХ сообщает о повышении агентством АКРА кредитного рейтинга ПАО «Кокс» (материнская компания Группы ПМХ) до уровня А со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено значительным улучшением финансовых результатов Группы в первом полугодии 2021 г. В частности, увеличились операционный денежный поток, показатели рентабельности и EBITDA.

На фоне роста индикаторов доходности бизнеса снизился уровень долговой нагрузки. Кроме того, в своем релизе агентство АКРА отметило сильный бизнес-профиль Группы: высокую степень вертикальной интеграции, выгодное географическое положение «Тулачермета» и рыночную гибкость.

«Позитивные результаты компании отражаются в росте кредитных рейтингов. За последние полгода наш рейтинг повысили уже два из трех кредитных агентств, с которыми мы работаем. Это свидетельствует об эффективности нашей бизнес-стратегии и оперативном реагировании на изменения рыночных и институциональных факторов», — отметил вице-президент ПМХ по стратегии и коммуникациям Сергей Фролов.