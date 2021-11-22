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Винтаж

Винтаж

23 февраля в Городском концертном зале в рамках первого сольного тура с большой программой «The best» приедет популярная группа «Винтаж» с её бессменной солисткой Анной Плетнёвой, чтобы подарить самое светлое чувство — любовь.

«Твои пластинки слушала я», «Знак Водолея», «Одиночество любви» и ещё десятки хитов за 15 лет творчества - это все группа «Винтаж».
Не пропустите! Вас ждёт атмосфера безусловной любви и праздника, любимые песни и невероятная энергетика.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
23 февраля 2022, среда
19:00
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Касса
Марко Поло
Купить билет
12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
CATHARSIS
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16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
LASCALA
Купить билет
10 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Ловушка для мужа
Купить билет
9 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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