23 февраля в Городском концертном зале в рамках первого сольного тура с большой программой «The best» приедет популярная группа «Винтаж» с её бессменной солисткой Анной Плетнёвой, чтобы подарить самое светлое чувство — любовь.

«Твои пластинки слушала я», «Знак Водолея», «Одиночество любви» и ещё десятки хитов за 15 лет творчества - это все группа «Винтаж».

Не пропустите! Вас ждёт атмосфера безусловной любви и праздника, любимые песни и невероятная энергетика.