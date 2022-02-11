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Туляков приглашают на открытие выставки работ молодых художников

Туляков приглашают на открытие выставки работ молодых художников

Зрители смогут выбрать лучшую картину во время онлайн-голосования.

В субботу, 12 февраля, Тульская библиотечная система и молодежный клуб «[bytime] By-time» открывают выставку «BY-ART 2022», на которой будет предоставлено более 50 художественных работ профессионалов и любителей изобразительного искусства. Выставка продлится до конца месяца.

Место проведения: ул. Болдина, д. 149 («Интеллект-Центр»). Выставка откроется в 15.00, вход бесплатный.

Все желающие смогут проголосовать за лучшую работу молодых художников. Голосование будет проходить в официальном сообществе молодежного клуба «[bytime] By-time» «ВКонтакте».

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