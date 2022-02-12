В Туле начался ремонт Московского путепровода: половина моста перекрыта
Работают реверсивные светофоры. Будьте внимательны.
В ночь на 12 февраля в Туле начался масштабный ремонт Московского путепровода. Уже перекрыта половина моста — ее будут ремонтировать до октября 2022 года. Затем приступят к работам на второй половине.
Полностью ремонт планируют завершить в 2023 году.
На путепроводе открыты три полосы, на одной из которых организовано реверсивное движение. Утром и вечером направление будет меняться.
Реверсивное движение будет работать по такому графику:
- с 22.00 до 14.00 будет открыто движение в сторону ул. Пузакова,
- с 14.00 до 22.00 — в сторону ул. Токарева.
Схема движения:
Схема кликабельна.
Дорожники будут постоянно следить за обстановкой: при необходимости возможна корректировка длительности периодов регулирования.
Анонсировалось, что в первые дни на мосту будут дежурить сотрудники ГИБДД. Но на момент публикации новости инспекторов не наблюдалось.
Подробнее о ремонте путепровода читайте по ссылке.