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В Туле начался ремонт Московского путепровода: половина моста перекрыта

В Туле начался ремонт Московского путепровода: половина моста перекрыта

Работают реверсивные светофоры. Будьте внимательны.

В ночь на 12 февраля в Туле начался масштабный ремонт Московского путепровода. Уже перекрыта половина моста — ее будут ремонтировать до октября 2022 года. Затем приступят к работам на второй половине. 

Полностью ремонт планируют завершить в 2023 году.

На путепроводе открыты три полосы, на одной из которых организовано реверсивное движение. Утром и вечером направление будет меняться.

Реверсивное движение будет работать по такому графику:

  • с 22.00 до 14.00 будет открыто движение в сторону ул. Пузакова,
  • с 14.00 до 22.00 — в сторону ул. Токарева.

Схема движения:

Схема кликабельна.

Дорожники будут постоянно следить за обстановкой: при необходимости возможна корректировка длительности периодов регулирования.

Анонсировалось, что в первые дни на мосту будут дежурить сотрудники ГИБДД. Но на момент публикации новости инспекторов не наблюдалось.

Подробнее о ремонте путепровода читайте по ссылке.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:12 +2
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