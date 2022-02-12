В Туле начался ремонт Московского путепровода: половина моста перекрыта

В ночь на 12 февраля в Туле начался масштабный ремонт Московского путепровода. Уже перекрыта половина моста — ее будут ремонтировать до октября 2022 года. Затем приступят к работам на второй половине.

Полностью ремонт планируют завершить в 2023 году.

На путепроводе открыты три полосы, на одной из которых организовано реверсивное движение. Утром и вечером направление будет меняться.

Реверсивное движение будет работать по такому графику:

с 22.00 до 14.00 будет открыто движение в сторону ул. Пузакова,

с 14.00 до 22.00 — в сторону ул. Токарева.

Схема движения:

Схема кликабельна.

Дорожники будут постоянно следить за обстановкой: при необходимости возможна корректировка длительности периодов регулирования.

Анонсировалось, что в первые дни на мосту будут дежурить сотрудники ГИБДД. Но на момент публикации новости инспекторов не наблюдалось.

Подробнее о ремонте путепровода читайте по ссылке.