«Белая Чувашия» снова в Туле: ATL выступит с презентацией нового микстейпа

13 марта на сцене клуба Backstage с новым микстейпом «Радио Апокалипсис» выступит ATL. Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Несомненно, один из главных героев отечественной рэп-сцены. Широким массам Сергей Круппов (настоящее имя рэпера) стал известен после выпуска альбома «Марабу». Сам релиз больше похож на аудиокнигу, о чем много раз говорил сам ATL. В целом, свое творчество и его концепцию Сергей собирает по деталькам сам. Поэтому оно и уникально.



ATL — феноменальная личность российского хип-хопа, которая заразила своей самобытностью добрую половину думающих людей по всему СНГ.

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