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«Белая Чувашия» снова в Туле: ATL выступит с презентацией нового микстейпа

«Белая Чувашия» снова в Туле: ATL выступит с презентацией нового микстейпа

13 марта на сцене клуба Backstage с новым микстейпом «Радио Апокалипсис» выступит ATL. Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Несомненно, один из главных героев отечественной рэп-сцены. Широким массам Сергей Круппов (настоящее имя рэпера) стал известен после выпуска альбома «Марабу». Сам релиз больше похож на аудиокнигу, о чем много раз говорил сам ATL. В целом, свое творчество и его концепцию Сергей собирает по деталькам сам. Поэтому оно и уникально.

ATL — феноменальная личность российского хип-хопа, которая заразила своей самобытностью добрую половину думающих людей по всему СНГ. 

Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 20:38 0
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