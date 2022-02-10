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В Туле сотрудники ГИБДД задержали пьяную девушку на каршеринговом авто
Фото из архива MySlo

В Туле сотрудники ГИБДД задержали пьяную девушку на каршеринговом авто

Кроме того, у неё не было водительского удостоверения. Суд назначил ей административное наказание в виде десяти суток ареста.

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле пресекли грубое нарушение ПДД. На ул. Кирова экипаж ДПС остановил Volkswagen Polo, принадлежавший сервису каршеринга. За рулем легковушки находилась 24-летняя девушка, не имеющая водительского удостоверения.

Медосвидетельствование показало, что она была пьяна (0.503 млг/л). В отношении задержанной был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Суд назначил ей 10 суток ареста. 

Госавтоинспекция города Тулы напоминает: за пьяную езду водителю грозит штраф на сумму 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. При рецидиве сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, пьяный водитель может лишиться свободы на срок до двух лет.

Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными. Если вам стало известно о факте «пьяной езды» – сообщите в ГИБДД. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!

  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38, 
  • Для связи через WhatsApp или Viber: +7(999)374-36-13.
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:10 +4
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