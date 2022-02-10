новости
новости
Регистрация
Во время паводка в Туле в зону подтопления могут попасть 250 домов
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Во время паводка в Туле в зону подтопления могут попасть 250 домов

Кроме того, не исключено затопление трёх автомобильных мостов в Большой Туле.

В администрации Тулы прошло совещание по вопросам подготовки к предстоящему паводку. Было отмечено, что в этом году возможно подтопление 250 жилых домов, в которых проживают 650 человек.

Кроме того, в зоне подтопления могут оказаться 3 автомобильных моста в д. Федоровка, Нижние Присады и Берники. Для транспортного обслуживания жителей подтопленных населенных пунктов подготовлены 7 автобусов.

Проводится работа по расчистке русел рек и ручьёв от мусора и поросли. В районе Щегловского ручья и реки Тулицы уже расчищен участок длиной больше километра. В ближайшее время работы пройдут на Воронке и Упе. Подготовлены 14 спасательных плавсредств и 7 мотопомп для откачки воды.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
подготовка к паводкуподтопление жилых домовподтопление мостовадминистрация Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На каких улицах Тулы отключат электроэнергию 11 февраля
На каких улицах Тулы отключат электроэнергию 11 февраля
«Белая Чувашия» снова в Туле: ATL выступит с презентацией нового микстейпа
«Белая Чувашия» снова в Туле: ATL выступит с презентацией нового микстейпа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.