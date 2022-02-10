Во время паводка в Туле в зону подтопления могут попасть 250 домов

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Кроме того, не исключено затопление трёх автомобильных мостов в Большой Туле.

В администрации Тулы прошло совещание по вопросам подготовки к предстоящему паводку. Было отмечено, что в этом году возможно подтопление 250 жилых домов, в которых проживают 650 человек.

Кроме того, в зоне подтопления могут оказаться 3 автомобильных моста в д. Федоровка, Нижние Присады и Берники. Для транспортного обслуживания жителей подтопленных населенных пунктов подготовлены 7 автобусов.

Проводится работа по расчистке русел рек и ручьёв от мусора и поросли. В районе Щегловского ручья и реки Тулицы уже расчищен участок длиной больше километра. В ближайшее время работы пройдут на Воронке и Упе. Подготовлены 14 спасательных плавсредств и 7 мотопомп для откачки воды.