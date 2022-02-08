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Замужних тулячек приглашают на кастинг конкурса «Миссис Тульская область — 2022»
Фото из архива Myslo.

Замужних тулячек приглашают на кастинг конкурса «Миссис Тульская область — 2022»

Отборочные туры состоятся 12 и 19 февраля в 13.30. Предварительная регистрация обязательна.

На кастинг второго областного конкурса красоты и грации «Миссис Тульская область — 2022» тулячек приглашает модельное агентство Gold Models — официальное представительство всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия — Вселенная» в Туле.

Первый конкурс прошел в апреле 2021 года.

На отборочные туры ждут замужних женщин старше 18 лет, наличие детей приветствуется. Всех участниц ожидает насыщенная программа:

  • Мастер-класс по дефиле
  • Мастер-класс по фотопозированию
  • Конкурсная фото- и видеосессия
  • Репетиции и подготовка к конкурсу
  • Просмотр творческих номеров (по желанию участниц)
  • Модный показ
  • Яркое финальное шоу

Всем участницам вручаются наградные ленты с титулами, памятные дипломы, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля. Победительница коронуется эксклюзивной короной, награждается титульной лентой, украшенной кристаллами Swarovski.

Прием анкет — на официальном сайте агентства. Предварительная регистрация обязательна. Запись на кастинг и уточняющие вопросы по тел.: 8−903−840−41−33, 38−41−33.

Кастинги пройдут два дня — 12 и 19 февраля в 13.30 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 104, офис 212.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 10:39 +2
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