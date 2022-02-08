Замужних тулячек приглашают на кастинг конкурса «Миссис Тульская область — 2022»
Отборочные туры состоятся 12 и 19 февраля в 13.30. Предварительная регистрация обязательна.
На кастинг второго областного конкурса красоты и грации «Миссис Тульская область — 2022» тулячек приглашает модельное агентство Gold Models — официальное представительство всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия — Вселенная» в Туле.
Первый конкурс прошел в апреле 2021 года.
На отборочные туры ждут замужних женщин старше 18 лет, наличие детей приветствуется. Всех участниц ожидает насыщенная программа:
- Мастер-класс по дефиле
- Мастер-класс по фотопозированию
- Конкурсная фото- и видеосессия
- Репетиции и подготовка к конкурсу
- Просмотр творческих номеров (по желанию участниц)
- Модный показ
- Яркое финальное шоу
Всем участницам вручаются наградные ленты с титулами, памятные дипломы, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля. Победительница коронуется эксклюзивной короной, награждается титульной лентой, украшенной кристаллами Swarovski.
Прием анкет — на официальном сайте агентства. Предварительная регистрация обязательна. Запись на кастинг и уточняющие вопросы по тел.: 8−903−840−41−33, 38−41−33.
Кастинги пройдут два дня — 12 и 19 февраля в 13.30 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 104, офис 212.