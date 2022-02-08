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В Узловой под тяжестью снега обрушилась крыша над входом в супермаркет
Фото: Узловая | Не Слухи.

В Узловой под тяжестью снега обрушилась крыша над входом в супермаркет

ЧП случилось ночью, когда магазин был закрыт.

Сегодня, около трех часов ночи, в центре Узловой рухнул козырек над входом в супермаркет. Об этом жители сообщили в группе «Узловая | Не Слухи».

Отмечается, что магазин в этот момент не работал, поэтому в результате ЧП никто не пострадал. Причиной обрушения стал снег, который скопился на крыше. Конструкция не выдержала такой нагрузки и сломалась.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:42 +1
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