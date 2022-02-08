В Узловой под тяжестью снега обрушилась крыша над входом в супермаркет

Фото: Узловая | Не Слухи.

Сегодня, около трех часов ночи, в центре Узловой рухнул козырек над входом в супермаркет. Об этом жители сообщили в группе «Узловая | Не Слухи».

Отмечается, что магазин в этот момент не работал, поэтому в результате ЧП никто не пострадал. Причиной обрушения стал снег, который скопился на крыше. Конструкция не выдержала такой нагрузки и сломалась.