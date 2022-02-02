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В кино по «Пушкинской карте»: «Синема Парк» приглашает туляков на «Падение Луны»
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В кино по «Пушкинской карте»: «Синема Парк» приглашает туляков на «Падение Луны»

Не знаешь, что подарить любимому человеку? Дари эмоции. Дари кино. Отличный подарок, который порадует любого!

А еще ходить в кино теперь можно по «Пушкинской карте»! Что такое «Пушкинская карта»? Это банковская карта для граждан РФ от 14 до 22 лет, по которой можно посещать культурные мероприятия за счёт государства. На билеты в кино можно будет потратить две тысячи рублей!
 
 

«Падение Луны»

С 3 февраля готовьтесь испытать бурю эмоций от просмотра новой картины от заслуженного мастера фильмов-катастроф Роланда Эммериха. Смогут ли жители Земли предотвратить катастрофу и узнать, что скрывается на темной стороне нашего спутника?
 

«The Beatles: Get Back — Концерт на крыше»

С 11 февраля документальный фильм Питера Джексона можно будет увидеть только на экране IMAX. В фильме покажут ранее нигде не опубликованные кадры, в которых великая ливерпульская четвёрка записывает свой альбом Let it Be 1970 года. Известно также, что в фильме Джексона появится знаменитый концерт «битлов» на крыше Apple Records в Лондоне.
 
Расписание и билеты онлайн — по ссылке.

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 08:30 0
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