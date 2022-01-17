В Туле пройдет вечер памяти Михаила Горшенева
28 января в Concert Hall совместно с музыкантами группы состоится вечер памяти Михаила Горшенева. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!
Повод собраться всем поклонникам творчества Миши и спеть его песни в дружной компании. Память о музыкантах жива, пока о них помнят и пока живы их песни. Организаторы вечера твердо уверены, что эта музыка будет жить вечно. А еще уверены в том, что дата - это всего лишь формальность.
Количество мест ограничено, торопитесь.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
-
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
-
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
-
Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Другие статьи по темам