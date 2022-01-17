В Туле пройдет вечер памяти Михаила Горшенева

28 января в Concert Hall совместно с музыкантами группы состоится вечер памяти Михаила Горшенева. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Повод собраться всем поклонникам творчества Миши и спеть его песни в дружной компании. Память о музыкантах жива, пока о них помнят и пока живы их песни. Организаторы вечера твердо уверены, что эта музыка будет жить вечно. А еще уверены в том, что дата - это всего лишь формальность.

Количество мест ограничено, торопитесь.

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