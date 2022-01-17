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В Туле пройдет вечер памяти Михаила Горшенева

В Туле пройдет вечер памяти Михаила Горшенева

28 января в Concert Hall совместно с музыкантами группы состоится вечер памяти Михаила Горшенева. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Повод собраться всем поклонникам творчества Миши и спеть его песни в дружной компании. Память о музыкантах жива, пока о них помнят и пока живы их песни. Организаторы вечера твердо уверены, что эта музыка будет жить вечно. А еще уверены в том, что дата - это всего лишь формальность. 

Количество мест ограничено, торопитесь.
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 20:44 +3
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