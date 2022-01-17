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За неделю более 20 тысяч тульских водителей получили «письма счастья» от ГИБДД
Фото: avtocity365.ru

За неделю более 20 тысяч тульских водителей получили «письма счастья» от ГИБДД

Региональная Госавтоинспекция подвела итоги деятельности за первую рабочую неделю 2022 года.

С 10 по 16 января пресечено 25 278 нарушений ПДД, из них 21 134 пресечены с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации (в основном — превышение скорости и выезд на встречную полосу).

55 нарушили правила перевозки детей. 42 автовладельца не пропустили пешеходов и других участников движения, имеющих преимущество. Кроме того, к административной ответственности привлечены 140 пешеходов.

Ещё 16 водителей сели за руль, будучи лишенными права управления транспортными средствами. 25 водителей были пьяны, 14 — отказались от медосвидетельствования.

Ещё 3852 административных материала составлены за иные нарушения ПДД. 167 автомобилей были перемещены на спецстоянку.

Уважаемые туляки! Если вам достоверно известно о факте «пьяной езды» — проявите свою гражданскую позицию, не оставайтесь равнодушными и сообщите об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно примут необходимые меры.

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54.
  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель» 32−38−38.
  • Для связи через WhatsApp, Viber +7 (999) 374−36−13.
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