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7 января россияне начнут получать новую выплату в 5000 рублей

7 января россияне начнут получать новую выплату в 5000 рублей

Эти деньги можно будет потратить на билеты в кино, театр и посещение культурных мероприятий.

Граждане России в возрасте от 14 до 22 лет, имеющие «Пушкинскую карту», начнут получать выплату в размере 5000 рублей уже 7 января. Эти деньги можно потратить на походы в музей, театр, филармонию или на художественную выставку.

«Пушкинская карта» была введена в прошлом году, её изначальный лимит составлял 3000 рублей. В 2022 году он увеличен до 5000 рублей. Потратить эту сумму можно в течение всего года.

О том, как получить «Пушкинскую карту», мы писали здесь. А полный перечень мероприятий, доступных к посещению, можно найти тут.

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