новости
новости
Регистрация
«Пушкинская карта» в Туле: как оформить и что посетить по ней?

«Пушкинская карта» в Туле: как оформить и что посетить по ней?

Проект курирует Министерство культуры РФ.

В России с 1 сентября начала действовать «Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие культурные учреждения по всей стране.

Предложение о ее создании прозвучало на прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным. Проект курирует Министерство культуры РФ.

Где получить карту, как оплачивать с ее помощью билеты в учреждения культуры и какие мероприятия можно по ней посетить, на брифинге во вторник рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Кто и как может получить «Пушкинскую карту»

– Получить карту могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Для этого нужно подать заявку на портале «Госуслуги» либо воспользоваться мобильным приложением «Почта Банка» — оператора проекта, — сказала министр.

Виртуальную карту можно оформить в приложениях «Госуслуги. Культура» и «Почта Банк Онлайн». Физические образцы карты начнут выпускать с октября этого года. Их можно будет получить в отделении банка.

Сколько средств на карте?

На счет карты до конца декабря будет зачислено 3000 рублей, а со следующего года — 5000 рублей. Эти средства можно будет потратить на посещение культурных мероприятий по всей стране.

Важно, что деньги целевые и приобретаемые билеты по карте — именные. Владелец карты не сможет приобрести билет родителям или другу.

Что могут посетить молодые люди?

Проект направлен на популяризацию культуры среди молодых людей. На первом этапе в программе участвуют 22 учреждения культуры Тульской области — ведущие музеи и театры. На данный момент в список входят:

  • Тульский областной театр юного зрителя,
  • Тульский академический театр драмы,
  • Театр кукол,
  • Объединение центров развития культуры,
  • Тульская областная филармония им. народного артиста РФ И. А. Михайловского,
  • Театрально-концертный центр,
  • Тульский историко-архитектурный музей,
  • Камерный театр,
  • Молодежный театр (Узловая),
  • Узловский художественно-краеведческий музей,
  • Тульское музейное объединение (филиалы: музей «Тульский кремль», музей «Тульские самовары», Тульский военно-исторический музей, Музей декоративно-прикладного и народного искусства, Кимовский историко-краеведческий музей им. В. А. Юдина, Воловский районный художественно-краеведческий музей, Суворовский районный краеведческий музей),
  • а также пять федеральных музеев.

– Этот список не окончательный и будет расширяться. Во всех регионах России сформированы экспертные советы, отбирающие для участия в программе учреждения и события. В советы вошли независимые эксперты — лидеры в своем направлении. Акцент при отборе событий сделан на русской культуре и русском языке как главном языке страны, — пояснила Татьяна Рыбкина.

Посмотреть программу мероприятий, которые могут посетить владельцы «Пушкинских карт», можно на сайте pro.culture.ru. Карта действует по всей стране, а значит, при поездке в другой город также можно за счет нее побывать на событии, которое включено в программу.

Мероприятия, участвующие в проекте, будут помечены в афише значком «Пушкинская карта».

Как купить билет?

Чтобы воспользоваться картой, нужно зайти в афишу на сайте culture.ru, сайт билетного оператора или в приложение, там выбрать мероприятие и оплатить по реквизитам «Пушкинской карты».

Также будет возможность оплатить картой билет в кассе учреждения. Сейчас это можно сделать не во всех районных учреждениях, но в ближайшее время все они будут укомплектованы терминалами.

При возникновении вопросов по оформлению «Пушкинской карты» или ее использованию необходимо обращаться на телефон горячей линии 8 (800) 100-06-45 (круглосуточно).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:02 −2
Другие статьи по темам
Событие
Пушкинская карта
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Николай Воробьев: «Замечательно, что в нашей области столько умных, талантливых, целеустремленных людей»
Николай Воробьев: «Замечательно, что в нашей области столько умных, талантливых, целеустремленных людей»
В Туле открылся Детский центр офтальмологии Калужской клиники МТК «Микрохирургия глаза»
В Туле открылся Детский центр офтальмологии Калужской клиники МТК «Микрохирургия глаза»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.