«Пушкинская карта» в Туле: как оформить и что посетить по ней?

В России с 1 сентября начала действовать «Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие культурные учреждения по всей стране.

Предложение о ее создании прозвучало на прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным. Проект курирует Министерство культуры РФ.

Где получить карту, как оплачивать с ее помощью билеты в учреждения культуры и какие мероприятия можно по ней посетить, на брифинге во вторник рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Кто и как может получить «Пушкинскую карту»

– Получить карту могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Для этого нужно подать заявку на портале «Госуслуги» либо воспользоваться мобильным приложением «Почта Банка» — оператора проекта, — сказала министр.

Виртуальную карту можно оформить в приложениях «Госуслуги. Культура» и «Почта Банк Онлайн». Физические образцы карты начнут выпускать с октября этого года. Их можно будет получить в отделении банка.

Сколько средств на карте?

На счет карты до конца декабря будет зачислено 3000 рублей, а со следующего года — 5000 рублей. Эти средства можно будет потратить на посещение культурных мероприятий по всей стране.

Важно, что деньги целевые и приобретаемые билеты по карте — именные. Владелец карты не сможет приобрести билет родителям или другу.

Что могут посетить молодые люди?

Проект направлен на популяризацию культуры среди молодых людей. На первом этапе в программе участвуют 22 учреждения культуры Тульской области — ведущие музеи и театры. На данный момент в список входят: Тульский областной театр юного зрителя,

Тульский академический театр драмы,

Театр кукол,

Объединение центров развития культуры,

Тульская областная филармония им. народного артиста РФ И. А. Михайловского ,

, Театрально-концертный центр,

Тульский историко-архитектурный музей,

Камерный театр,

Молодежный театр (Узловая),

Узловский художественно-краеведческий музей,

Тульское музейное объединение (филиалы: музей «Тульский кремль», музей «Тульские самовары», Тульский военно-исторический музей, Музей декоративно-прикладного и народного искусства, Кимовский историко-краеведческий музей им. В. А. Юдина, Воловский районный художественно-краеведческий музей, Суворовский районный краеведческий музей),

Воловский районный художественно-краеведческий музей, Суворовский районный краеведческий музей), а также пять федеральных музеев. – Этот список не окончательный и будет расширяться. Во всех регионах России сформированы экспертные советы, отбирающие для участия в программе учреждения и события. В советы вошли независимые эксперты — лидеры в своем направлении. Акцент при отборе событий сделан на русской культуре и русском языке как главном языке страны, — пояснила Татьяна Рыбкина. Посмотреть программу мероприятий, которые могут посетить владельцы «Пушкинских карт», можно на сайте pro.culture.ru. Карта действует по всей стране, а значит, при поездке в другой город также можно за счет нее побывать на событии, которое включено в программу. Мероприятия, участвующие в проекте, будут помечены в афише значком «Пушкинская карта». Как купить билет? Чтобы воспользоваться картой, нужно зайти в афишу на сайте culture.ru, сайт билетного оператора или в приложение, там выбрать мероприятие и оплатить по реквизитам «Пушкинской карты». Также будет возможность оплатить картой билет в кассе учреждения. Сейчас это можно сделать не во всех районных учреждениях, но в ближайшее время все они будут укомплектованы терминалами.