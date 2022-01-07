На автодороге «Тула-Новомосковск» столкнулись три авто

Фото: instagram.com/4p.tula/

Несмотря на серьезные повреждения машин, в аварии обошлось без пострадавших.

Днем 7 января в районе 20-го километра автодороги «Тула-Новомосковск» (неподалеку от поворота на Болохово) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места происшествия.

Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, столкнулись автомобили Hyundai, Nissan и фургон ГАЗель. По информации на момент публикации новости, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.