Фото: instagram.com/4p.tula/
На автодороге «Тула-Новомосковск» столкнулись три авто
Несмотря на серьезные повреждения машин, в аварии обошлось без пострадавших.
Днем 7 января в районе 20-го километра автодороги «Тула-Новомосковск» (неподалеку от поворота на Болохово) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места происшествия.
Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, столкнулись автомобили Hyundai, Nissan и фургон ГАЗель. По информации на момент публикации новости, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.
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