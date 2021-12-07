Radio Tapok выступит в Туле

11 декабря в клубе Backstage пройдет концерт рок-исполнителя Radio Tapok. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Поклонников ждут килотонны света, звука, шоу и лучшие музыкальные боевики. Это будет не просто концерт, не просто встреча семьи рокеров — вас ждёт безумная двухчасовая встряска под любимые хиты.

Вы можете купить билеты онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: