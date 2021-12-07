Таблички с QR-кодами на домах: тулякам расскажут о героях, в честь которых названы улицы

В дни празднования 80-летия обороны Тулы на фасадов домов в областной столице появились таблички с информацией о героях, в честь которых названы улицы. На каждой табличке – QR-код, который ведет на сайт Тульского историко-архитектурного музея.

Чтобы узнать информацию о герое, нужен только смартфон с доступом в интернет. Наведите камеру на QR-код, и информация о герое станет доступной.

Никита Бурлаков, начальник отдела по связям с общественностью Тульского историко-архитектурного музея:

– На странице музея размещена подробная информация о каждом герое: биография, сведения о военном подвиге, документы и личные фото. У нас на сайте 72 такие публикации, это не только туляки, но другие Герои Советского Союза, в честь которых названы улицы Тулы.

Артем Зенов, заведующий филиалом Музея обороны Тулы Тульского историко-архитектурного музея:

– Многие туляки иногда даже не в курсе, чье имя носит улица, на которой они сами живут. Чмутов, Волков, Агеев – половина жителей города вряд ли вспомнят, чем они вообще занимались. Мы решили это исправить. Нам есть, чем гордиться, и мы хотим, что все гости и жители Тулы это знали!

Реализацией проекта занималось управление культуры и туризма совместно с Тульским историко-архитектурным музеем. Всего установили 41 табличку на 31 улице.