В Туле стартовал чемпионат ЦФО по шахматам среди мужских команд
Призовой фонд соревнований – более 50 000 рублей.
В Туле проходит чемпионат ЦФО по шахматам среди мужских команд. Всего в соревнованиях принимают участие 14 коллективов из Тулы, Владимира, Липецка, Орла, Иваново и Воронежа.
В составе команды — четыре участника без ограничения по разряду и возрасту, также разрешены двое запасных.
В общей сложности в турнире принимают участие 67 шахматистов. Тулу представляют сразу пять коллективов — команды Тульской шахматной гостиной, Тульской областной федерации шахмат, МБУ СШОР «Юность», ОКСШОР и «Тульский оружейник».
Соревнования продлятся всю неделю, а команда-победитель получит право сыграть в Высшей лиге чемпионата России, который состоится весной в Сочи.
Призовой фонд соревнований — более 50 000 рублей.