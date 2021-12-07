новости
новости
Регистрация
В Туле стартовал чемпионат ЦФО по шахматам среди мужских команд
Фото Тульской шахматной гостиной.

В Туле стартовал чемпионат ЦФО по шахматам среди мужских команд

Призовой фонд соревнований – более 50 000 рублей.

В Туле проходит чемпионат ЦФО по шахматам среди мужских команд. Всего в соревнованиях принимают участие 14 коллективов из Тулы, Владимира, Липецка, Орла, Иваново и Воронежа.

В составе команды — четыре участника без ограничения по разряду и возрасту, также разрешены двое запасных.

В общей сложности в турнире принимают участие 67 шахматистов. Тулу представляют сразу пять коллективов — команды Тульской шахматной гостиной, Тульской областной федерации шахмат, МБУ СШОР «Юность», ОКСШОР и «Тульский оружейник».

Соревнования продлятся всю неделю, а команда-победитель получит право сыграть в Высшей лиге чемпионата России, который состоится весной в Сочи.

Призовой фонд соревнований — более 50 000 рублей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:24 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
шахматычемпионат ЦФО по шахматам

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ясногорском районе на берегу Оки собираются добывать песок и гравий
В Ясногорском районе на берегу Оки собираются добывать песок и гравий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.