В Туле стартовал чемпионат ЦФО по шахматам среди мужских команд

Фото Тульской шахматной гостиной.

В Туле проходит чемпионат ЦФО по шахматам среди мужских команд. Всего в соревнованиях принимают участие 14 коллективов из Тулы, Владимира, Липецка, Орла, Иваново и Воронежа.

В составе команды — четыре участника без ограничения по разряду и возрасту, также разрешены двое запасных.

В общей сложности в турнире принимают участие 67 шахматистов. Тулу представляют сразу пять коллективов — команды Тульской шахматной гостиной, Тульской областной федерации шахмат, МБУ СШОР «Юность», ОКСШОР и «Тульский оружейник».

Соревнования продлятся всю неделю, а команда-победитель получит право сыграть в Высшей лиге чемпионата России, который состоится весной в Сочи.

Призовой фонд соревнований — более 50 000 рублей.