В Туле выступит группа «План Ломоносова»

3 декабря в клубе BACKSTAGE выступит группа «План Ломоносова». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Одна из самых самобытных и драйвовых панк-рок групп России отметила 10-летний юбилей в 2020 году.

За 10 лет группа выпустила шесть студийных альбомов и два концертных альбома. Основные альбомы без названий, а нумеруются от I до V.

Альбом «Облако в штанах» записан на одноименную поэму тетраптих В.В. Маяковского. Концертные альбомы имеют названия — «Концерт по заявкам» 2019г. и «Панки на Арбате» 2021г.

Концерты группы наполнены безудержным драйвом и первобытной энергией рок музыки. Практически невозможно остаться равнодушным к группе после посещения концерта.

Лирика, драйв и мужская харизма отличительная черта группы «План Ломоносова».

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