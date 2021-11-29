В Туле выступит группа «План Ломоносова»
3 декабря в клубе BACKSTAGE выступит группа «План Ломоносова». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!
Одна из самых самобытных и драйвовых панк-рок групп России отметила 10-летний юбилей в 2020 году.
За 10 лет группа выпустила шесть студийных альбомов и два концертных альбома. Основные альбомы без названий, а нумеруются от I до V.
Альбом «Облако в штанах» записан на одноименную поэму тетраптих В.В. Маяковского. Концертные альбомы имеют названия — «Концерт по заявкам» 2019г. и «Панки на Арбате» 2021г.
Концерты группы наполнены безудержным драйвом и первобытной энергией рок музыки. Практически невозможно остаться равнодушным к группе после посещения концерта.
Лирика, драйв и мужская харизма отличительная черта группы «План Ломоносова».
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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