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На каких улицах Тулы отключат свет 30 ноября
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 18 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Ложевая, 123,
- ул. Пролетарская, 28,
- ул. Степанова, 84-а к. 1, 89-а,
- ул. Гармонная, 26,
- ул. М. Мазая, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
- ул. Бардина, 5, 7, 9,
- ул. Аносова, 9,
- ул. Металлургов, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
- ул. Чаплыгина, 10,
- ул. Айвазовского, 1-23 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
- ул. Газовая, 49, 51,
- ул. Курская, 1-61 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 12-а,
- ул. Болдина, 147,
- ул. Н. Руднева, 28, 28-а, 30, 32,
- Мясново: 4-й Клинской пр-д, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12,
- 3-й Клинской пр-д, 5, 9,
- Китаевский пр-д, 4, 6,
- Ханинский пр-д, 4-а,
- п. Ново-Скуратово, 115-133, 133-а, 116-137.
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