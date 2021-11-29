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На каких улицах Тулы отключат свет 30 ноября
Изображение Press ???? Love you ?? с сайта Pixabay

На каких улицах Тулы отключат свет 30 ноября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 18 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Ложевая, 123,
  • ул. Пролетарская, 28,
  • ул. Степанова, 84-а к. 1, 89-а,
  • ул. Гармонная, 26,
  • ул. М. Мазая, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
  • ул. Бардина, 5, 7, 9,
  • ул. Аносова, 9,
  • ул. Металлургов, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
  • ул. Чаплыгина, 10,
  • ул. Айвазовского, 1-23 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • ул. Газовая, 49, 51,
  • ул. Курская, 1-61 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 12-а,
  • ул. Болдина, 147,
  • ул. Н. Руднева, 28, 28-а, 30, 32,
  • Мясново: 4-й Клинской пр-д, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12,
  • 3-й Клинской пр-д, 5, 9,
  • Китаевский пр-д, 4, 6,
  • Ханинский пр-д, 4-а,
  • п. Ново-Скуратово, 115-133, 133-а, 116-137.
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