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В Туле мать и дочь будут судить за торговлю наркотиками

В Туле мать и дочь будут судить за торговлю наркотиками

При обыске у женщин нашли 1,7 кг запрещенных к свободному обороту веществ.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летней тулячки и ее 30-летней дочери. Женщин обвиняют в покушении на сбыт наркотиков и психотропных веществ, совершенном организованной группой, в крупном размере.
 
По версии следствия, обе фигурантки нигде не работают. Действуя в составе организованной группы, уголовное дело в отношении членов которой выделено в отдельное производство, весной этого года они приготовили к сбыту более 1,7 кг запрещенных к свободному обороту веществ. Часть они разместили в тайники в виде закладок в Ленинском районе, а оставшееся хранили дома в Пролетарском округе Тулы.
 
«Сбыть запрещенные вещества потребителям злоумышленницы не смогли, поскольку их деятельность пресечена УКОН УМВД России по Тульской области, наркотические средства и психотропные вещества изъяты из незаконного оборота. Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд города Тулы для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:47 +3
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