Цветы, распад и виды на священный ТОЗ: в Туле проходит необычная фотовыставка «Изолинии»

Проекты были реализованы в рамках фотографической экспедиции в город Тула студентами мастерской «документальная фотография» Валерия Нистратова и выпускниками школы Родченко. Во время реализации проектов художники использовали различные художественные тактики: психогеография, интервенция, жанровый портрет, исследование. Выставка проводится при поддержке WELL/WELL/WELL и Центра семейной истории — филиала Музея-заповедника В. Д. Поленова .

Так, в своем проекте «Цветы» Иван Гайдель использует такую художественную практику, как психогеография. Иван выбрал в городе Туле улицы, в названиях которых присутствует оружейная тематика, и с помощью фотокамеры изучал быт и жизнь таких улиц, симбиоз природы и локаций.

В проекте Марии Свиридовой «Виды на священный ТОЗ» представлена такая практика как художественное исследования, Мария работает с темой секретности, раскрываемой через Тульский оружейный завод. Несмотря на расположение в центральной части города, несмотря на абсолютно просматриваемость со всех сторон, данного завода нет на картах. Возможно ли скрыть нескрываемое?

Проект Максима Змеева «Распад» зародился в оружейной столице России Туле. Здесь Максим Змеев сфокусировал свое внимание на скульптурных композициях из военной техники, камуфляжа и формы, и совершает их дефрагментацию, тем самым порождая новые смыслы, новые значения, и дарит нам новый взгляд на обыденность.

Фотовыставка пройдет в арт-френдли пространстве на втором этаже WELL/WELL/WELL, в самом центре Тулы, по адресу: ул. Металлистов, 13. Вход свободный. Посетить выставку можно будет с 9 октября. Пространство открыто с 12.00.