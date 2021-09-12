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Фанаты ЦСКА прилетели на матч в Тулу на воздушном шаре

Фанаты ЦСКА прилетели на матч в Тулу на воздушном шаре

Необычный способ передвижения выбрали болельщики, чтобы попасть на выездной матч любимой команды с тульским «Арсеналом».

Видеозапись старта полета опубликована в официальном твиттере болельщиков армейцев. К корзине шара они прикрепили баннер поддержки ЦСКА.

 

В комментариях к записям в инстаграме пользователи усомнились, можно ли преодолеть такое расстояние на шаре. На что им ответили, что часть пути путешественники проделали на велосипедах.

Московский ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом» в рамках седьмого тура чемпионата России. Матч начнется в 14.00, следите за игрой вместе с Myslo: мы проведем трансляцию.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:15 +1
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