Фанаты ЦСКА прилетели на матч в Тулу на воздушном шаре
Необычный способ передвижения выбрали болельщики, чтобы попасть на выездной матч любимой команды с тульским «Арсеналом».
Видеозапись старта полета опубликована в официальном твиттере болельщиков армейцев. К корзине шара они прикрепили баннер поддержки ЦСКА.
??Армейские болельщики на воздушном шаре отправились в Тулу на матч #АрсеналЦСКА #ЦСКАнаВыезде pic.twitter.com/E0vu5ewKBA— Фанаты ЦСКА?RBWorld (@RBWorldorg) September 12, 2021
В комментариях к записям в инстаграме пользователи усомнились, можно ли преодолеть такое расстояние на шаре. На что им ответили, что часть пути путешественники проделали на велосипедах.
Московский ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом» в рамках седьмого тура чемпионата России. Матч начнется в 14.00, следите за игрой вместе с Myslo: мы проведем трансляцию.
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