Фанаты ЦСКА прилетели на матч в Тулу на воздушном шаре

Необычный способ передвижения выбрали болельщики, чтобы попасть на выездной матч любимой команды с тульским «Арсеналом».

Видеозапись старта полета опубликована в официальном твиттере болельщиков армейцев. К корзине шара они прикрепили баннер поддержки ЦСКА.

В комментариях к записям в инстаграме пользователи усомнились, можно ли преодолеть такое расстояние на шаре. На что им ответили, что часть пути путешественники проделали на велосипедах.

Московский ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом» в рамках седьмого тура чемпионата России. Матч начнется в 14.00, следите за игрой вместе с Myslo: мы проведем трансляцию.