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В ночной драке на ул. Кауля пострадала женщина
Кадр из видео tula.chp

В ночной драке на ул. Кауля пострадала женщина

Потасовка произошла на остановке общественного транспорта.

В ночь на 12 сентября на остановке общественного транспорта на ул. Кауля произошла драка с участием нескольких человек. Чтобы разнять участников инцидента, на место прибыли сотрудники Росгвардии и два экипажа ППС.

Как стало известно Myslo, причиной случившегося стала грубость одного из мужчин по отношению к женщине. Зачинщик драки несколько раз ударил тулячку, но за неё вступился другой мужчина. В итоге досталось всем.

Пострадавшую женщину увезли на скорой, она была без сознания. Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

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