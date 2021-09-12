В ночной драке на ул. Кауля пострадала женщина

Кадр из видео tula.chp

В ночь на 12 сентября на остановке общественного транспорта на ул. Кауля произошла драка с участием нескольких человек. Чтобы разнять участников инцидента, на место прибыли сотрудники Росгвардии и два экипажа ППС.

Как стало известно Myslo, причиной случившегося стала грубость одного из мужчин по отношению к женщине. Зачинщик драки несколько раз ударил тулячку, но за неё вступился другой мужчина. В итоге досталось всем.

Пострадавшую женщину увезли на скорой, она была без сознания. Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.