Алексей Дюмин зарегистрирован первым кандидатом на должность губернатора Тульской области

12 августа состоялось 166-ое внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области, в рамках которого облизбирком зарегистрировал первого кандидата – Алексея Дюмина – на должность губернатора Тульской области.

В установленные сроки была проведена проверка представленных им документов для регистрации, включая листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и подписные листы с подписями избирателей.

Члены облизбиркома единогласно проголосовали за регистрацию кандидата Алексея Дюмина.