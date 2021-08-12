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Алексей Дюмин зарегистрирован первым кандидатом на должность губернатора Тульской области

Алексей Дюмин зарегистрирован первым кандидатом на должность губернатора Тульской области

Выборы губернатора Тульской области состоятся 17,18 и 19 сентября.

12 августа состоялось 166-ое внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области, в рамках которого облизбирком зарегистрировал первого кандидата – Алексея Дюмина – на должность губернатора Тульской области.

В установленные сроки была проведена проверка представленных им документов для регистрации, включая листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и подписные листы с подписями избирателей.

Члены облизбиркома единогласно проголосовали за регистрацию кандидата Алексея Дюмина.

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