Тульский филиал Исторического музея приглашает поговорить об искусстве

Фото: пресс-служба тульского филиала Исторического музея.

В филиале Исторического музея в Туле будет запущен новый проект. Музей станет площадкой для встреч с художниками, писателями, искусствоведами, фотографами, музыкантами. Гости музея не только сами творят и изучают искусство, но и могут увлекательно и просто об этом рассказать.

АRT-talk – своеобразный культурный туризм, эмоциональное погружение в искусство в разных его проявлениях, живое общение за чашкой чая. Откроет цикл искусствовед Софья Багдасарова, дважды номинант премии «Просветитель», автор бестселлеров «Омерзительное искусство», «Апокалипсис в искусстве» и «Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история русского искусства». Встреча состоится 15 июля в 18.30.

В рамках проекта можно будет встретиться с журналистом Владимиром Раевским, создавшем более 150 телефильмов об истории Москвы, автором цикла программ о скандалах в искусстве «Неслыханное кощунство» и циклов фильмов о самых необычных музеях мира, с Арменом Апресяном, искусствоведом и ученым, автором цикла популярных лекций об искусстве, и многими другими.

Встречи будут проходить по четвергам. Гость, задавший самый интересный вопрос, получит приз: одну из многочисленных книг, подготовленных авторами Исторического музея.