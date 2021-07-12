В Заокском пьяный пенсионер выехал на встречку и устроил ДТП

Фото из архива MySlo

В 17.50 на железнодорожном переезде в пос. Заокский 63-летний водитель Ford Focus, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1.256 мг/л), выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio под управлением молодого человека 1994 года рождения. В аварии пострадал водитель Kia, он получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.