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В Заокском пьяный пенсионер выехал на встречку и устроил ДТП
Фото из архива MySlo

В Заокском пьяный пенсионер выехал на встречку и устроил ДТП

Пострадал водитель второго автомобиля, он получил незначительные травмы.

В 17.50 на железнодорожном переезде в пос. Заокский 63-летний водитель Ford Focus, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1.256 мг/л), выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio под управлением молодого человека 1994 года рождения. В аварии пострадал водитель Kia, он получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:30 +2
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Место
Тульская областьЗаокский
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