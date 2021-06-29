Тульская область вошла в проект «Императорский маршрут»

29 июня губернатор Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова подписали соглашение о вхождении Тульской области в национальный туристический проект «Императорский маршрут».



Национальный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут» посвящен культурному, духовному и историческому наследию Императорского Дома Романовых.



Тульская область станет 22-м регионом, присоединившимся к проекту.

– Проект станет новым импульсом для развития туристического потенциала региона. Нам предстоит много работы. Вскрывая новые и новые пласты, мы сможем показать всё культурно-историческое наследие нашего края, используя современные туристические продукты, – отметил Алексей Дюмин.

Участие в проекте позволит области получить дополнительные инструменты поддержки в рамках нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

– Тульская область – это регион, который сохранил традиции и преемственность истории императорской России. Архитектурное и культурное воплощение исторического наследия мы видим в памятниках, а когда памятники в хорошей сохранности – это дает новые возможности для туризма, – отметила Анна Громова.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова:

– У проекта «Императорский маршрут» уже огромный просветительский потенциал, и нам важно, чтобы в культурно-исторической программе проекта появлялись новые актуальные форматы, привлекательные и для молодых ребят, которые смогут открывать для себя историю и культуру своей страны через путешествия. И в Туле, как раз помимо богатой истории, есть и современная инфраструктура, новые креативные пространства, открываются новые отели, исторический центр обустроен под запросы современного туриста.

В рамках соглашения федеральные и региональные туроператоры начнут формировать конкретные турпродукты, которые будут включать новые актуальные форматы, привлекательные для молодежи. Именно посещение Тульской области, где богатое культурное и историческое наследие гармонично сочетается с новыми креативными пространствами и современной инфраструктурой, позволяет туристам по-новому открыть для себя историю и культуру России.