Первичное звено: как изменятся медучреждения в 2021 году?

В начале 2021 года в России стартовала программа модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная на 5 лет.

В этом году в регионе капитально отремонтируют 20 объектов, из них 12 — это поликлиники в Туле и районах.

Работа кипит

В числе объектов, где уже ведутся ремонтные работы, — поликлиника № 1 городской больницы № 9 г. Тулы на Новомедвенском проезде, поликлиника и женская консультация горбольницы № 3, здание стационара городской клинической больницы № 2 г. Тулы им. Е. Г. Лазарева и многие другие. Минздрав Тульской области сообщает, что по поручению губернатора Алексея Дюмина министерство здравоохранения региона тщательно контролирует сроки и качество выполнения строительных работ. Проверяет каждого подрядчика на всех этапах — изучает его опыт работы с аналогичными объектами, отзывы предыдущих заказчиков, с какими поставщиками стройматериалов он работает. Также тщательно будет подходить к приемке работ.

Кроме того, объекты модернизации тщательно контролируются руководителями медучреждений и представителями команды губернатора.

Обновленный дневной стационар ГКБ № 2 — уже к осени!

Сегодня, 29 июня, главный врач Маргарита Томаева рассказала о том, как идут ремонтные работы на объекте, уполномоченному губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципалитетами Надежде Школкиной.

– За 60 лет здесь ни разу не проводился капитальный ремонт, поэтому все ждали этого с нетерпением, — говорит Маргарита Томаева.

Сейчас заканчиваются отделочные работы на пятом этаже, где расположен дневной стационар терапевтического отделения ГКБ № 2. Уже заменены инженерные сети, окна, капитально отремонтированы стены, потолок и пол.

– Кроме того, у нас в этом отделении не хватало умывальников в палатах, – продолжает Маргарита Александровна, — теперь мы подвели воду к каждому помещению, как и положено по требованиям СанПиН.

Надежда Школкина, уполномоченный губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципалитетами, отмечает:

– Первичное звено здравоохранения — это то, куда люди идут за помощью в первую очередь, это наши поликлиники, дневные стационары. Что касается ГКБ № 2, жители Зареченского района всегда с большой теплотой отзываются об этом учреждении, они отмечают, что в поликлинике всё хорошо — и персонал, и качество оказываемой помощи, но их огорчает состояние помещений, теперь мы это исправим!

Сейчас идет капитальный ремонт второго и пятого этажей здания, где расположены дневные стационары терапевтического и хирургического профилей, завершается ремонт кровли.

– Создание доступной среды — одна из приоритетных задач, которая ставится при возведении или ремонте любого социально важного объекта, — отмечает Надежда Школкина. — В больнице это особенно важно, ведь сюда люди обращаются при самых разных заболеваниях.

Представители подрядной организации заверили, что все работы идут по графику, ремонт двух этажей и кровли должен завершиться к осени, и жители смогут получать помощь врачей в обновленных помещениях больницы.

Двери открыты

Как сообщает минздрав Тульской области, в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения уже завершен капремонт в амбулатории поселка Мордвес Веневского района. В здании обновили фасад и входную группу, заменили окна и двери.

Капитально отремонтирован здравпункт в селе Шишлово Новомосковского района. Здесь восстановили входную группу, заменили окна и двери, поменяли напольные и настенные покрытия, обновили системы водопровода, канализации и отопления, заменили сантехнику и оборудовали санузел для маломобильных пациентов.