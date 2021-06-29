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«Накажи автохама»: про странного велосипедиста, внезапную ГАЗель и разворот на пешеходном переходе

«Накажи автохама»: про странного велосипедиста, внезапную ГАЗель и разворот на пешеходном переходе

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Туляк Владимир Бузов прислал в редакцию четыре ролика с видеорегистратора. Один из них (с автобусом, водитель которого нарушает правила высадки пассажиров) мы не стали публиковать, так как он, судя по данным на видео, был снят еще в прошлом году.
 
«Добрый день! На этих видео не всегда видны регистрационные номера, но это не очень и важно. Эти видео как иллюстрация «обычаев» тульского вождения: тут и проезд по встречке на дороге с односторонним движением, и разворот на пешеходном переходе, и просто странный велосипедист», — прокомментировал автор видео (текст отредактирован. — Прим. ред.).
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:44 0
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