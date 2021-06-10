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Туляков приглашают на премьеру спектакля «Роликовые коньки»

Туляков приглашают на премьеру спектакля «Роликовые коньки»

11 июня на сцене Городского концертного зала театр-студия «Мюсли» представит спектакль-игру «Роликовые коньки» по одноименной повести Рут Сойер. Начало в 18.30.

Вы еще не забыли, что это такое – хотеть научиться летать? Мечтать проехаться на слоне или подружиться с необыкновенно интересным человеком? Значит, вы помните себя в десять лет. И значит, вы поймете, что внутри у десятилетней девочки Люсинды, каждый день которой – это приключение. Особенно сейчас, когда родители уехали и оставили ее на целый год одну, а вокруг столько новых друзей и удивительных открытий!
 
В спектакле «Роликовые коньки» театр возникает из ничего, из детской комнаты, где игрушки и книги превращаются в домашний спектакль для самых близких и любимых.
 
Музыкой детства и свободы здесь становится звук роликовых коньков, которые мчат свою хозяйку навстречу приключениям.
Здесь есть место и смеху, и слезам, но больше всего – огромной любви к жизни и интерес к людям. И если вам нужен глоток этой радости бытия и капелька детства, театр ждет вас на спектакле.
 
О театре:
 
Современный молодежный театр-студия «Мюсли» регулярно представляет Тулу и Россию на международном уровне, он неоднократный участник и призер международных театральных фестивалей в России, Украине, Белоруссии, Черногории, Болгарии, Сербии, Румынии, Боснии и Герцеговине, Греции, Испании, Германии, Марокко.
 
Театр основан в 2009 году. Создатель коллектива, руководитель и режиссер – Людмила Кацеро, член Международной ассоциации IDEA (International Drama and Theatre Education Association) и Международной ассоциации мимов (World Mime Association).
 
За двенадцать лет существования коллектива в нем было создано более двадцати спектаклей в самых разных жанрах: фантасмагория, моноспектакль, рок-бард-спектакль, музыкальная сказка, психологическая драма, «инфернальная» комедия, клоун-мим-спектакль, уличный перформанс… В репертуаре театра – русская и мировая классика, произведения современных авторов, актуальная драматургия.
 
С 2019 года театр организует и проводит Международный фестиваль молодежных театров GingerFest в Туле.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 16:20 +1
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