Туляков приглашают на премьеру спектакля «Роликовые коньки»

Вы еще не забыли, что это такое – хотеть научиться летать? Мечтать проехаться на слоне или подружиться с необыкновенно интересным человеком? Значит, вы помните себя в десять лет. И значит, вы поймете, что внутри у десятилетней девочки Люсинды, каждый день которой – это приключение. Особенно сейчас, когда родители уехали и оставили ее на целый год одну, а вокруг столько новых друзей и удивительных открытий!

В спектакле «Роликовые коньки» театр возникает из ничего, из детской комнаты, где игрушки и книги превращаются в домашний спектакль для самых близких и любимых.

Музыкой детства и свободы здесь становится звук роликовых коньков, которые мчат свою хозяйку навстречу приключениям.

Здесь есть место и смеху, и слезам, но больше всего – огромной любви к жизни и интерес к людям. И если вам нужен глоток этой радости бытия и капелька детства, театр ждет вас на спектакле.

О театре:

Современный молодежный театр-студия «Мюсли» регулярно представляет Тулу и Россию на международном уровне, он неоднократный участник и призер международных театральных фестивалей в России, Украине, Белоруссии, Черногории, Болгарии, Сербии, Румынии, Боснии и Герцеговине, Греции, Испании, Германии, Марокко.

Театр основан в 2009 году. Создатель коллектива, руководитель и режиссер – Людмила Кацеро, член Международной ассоциации IDEA (International Drama and Theatre Education Association) и Международной ассоциации мимов (World Mime Association).

За двенадцать лет существования коллектива в нем было создано более двадцати спектаклей в самых разных жанрах: фантасмагория, моноспектакль, рок-бард-спектакль, музыкальная сказка, психологическая драма, «инфернальная» комедия, клоун-мим-спектакль, уличный перформанс… В репертуаре театра – русская и мировая классика, произведения современных авторов, актуальная драматургия.

С 2019 года театр организует и проводит Международный фестиваль молодежных театров GingerFest в Туле.

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