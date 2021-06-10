новости
новости
Регистрация
В Тульской области водитель-машинист попал под колеса своего экскаватора
Фото: СУ СК России по Тульской области.

В Тульской области водитель-машинист попал под колеса своего экскаватора

Во время движения 70-летний мужчина выпал из кабины транспортного средства.

Днем 10 июня в Плавском районе произошел смертельный несчастный случай. Неподалеку от села Мещерино экскаватор выравнивал щебень, и во время движения из кабины выпал 70-летний водитель-машинист.
 
«Продолжающий движение экскаватор совершил на него наезд. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Предположительно, падение водителя из кабины связано с внезапным ухудшением состояния его здоровья. Производство работ осуществлялось для общества с ограниченной ответственностью, основной деятельностью которого является сельское хозяйство», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
В настоящее время проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей произошедшего. В том числе, сотрудникам СК предстоит выяснить, были ли оформлены трудовые отношения между работником и руководством организации, а также кто отвечал за технику безопасности.
 
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:44 +2
Другие статьи по темам
Событие
несчастный случайнесчастный случай на работепроисшествия
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Тулу снова надвигается гроза
На Тулу снова надвигается гроза
Туляков приглашают на премьеру спектакля «Роликовые коньки»
Туляков приглашают на премьеру спектакля «Роликовые коньки»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.