В Тульской области водитель-машинист попал под колеса своего экскаватора

Фото: СУ СК России по Тульской области.

Днем 10 июня в Плавском районе произошел смертельный несчастный случай. Неподалеку от села Мещерино экскаватор выравнивал щебень, и во время движения из кабины выпал 70-летний водитель-машинист.

«Продолжающий движение экскаватор совершил на него наезд. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Предположительно, падение водителя из кабины связано с внезапным ухудшением состояния его здоровья. Производство работ осуществлялось для общества с ограниченной ответственностью, основной деятельностью которого является сельское хозяйство», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

В настоящее время проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей произошедшего. В том числе, сотрудникам СК предстоит выяснить, были ли оформлены трудовые отношения между работником и руководством организации, а также кто отвечал за технику безопасности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.