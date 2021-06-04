Туляков приглашают на дискотеку 90-х
5 июня на сцене Тульского цирка состоится большая дискотека «Мы вместе». Начало в 19.00.
Марина Хлебникова угостит вас чашечкой «кофею», скрасит вашу жизнь Ольга Гусева (экс-солистка группы «Краски»), Светлана Разина навсегда вас свяжет с музыкой, Сергей Серков оставит у вас в душе вечный май, «Братья Гримм» расскажут про фильм Кустурицы.
Группа «Божья коровка» предостережет о гранитном камушке, Виктор Салтыков споет о ранних браках, Александр Добрынин подарит розовые розы, и не только Светке Соколовой, Светлана Лазарева похвастается своей новой тельняшкой, а группа «Пропаганда» будет пропагандировать любовь к вам, дорогие!
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной
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