Туляков приглашают на дискотеку 90-х

Марина Хлебникова угостит вас чашечкой «кофею», скрасит вашу жизнь Ольга Гусева (экс-солистка группы «Краски»), Светлана Разина навсегда вас свяжет с музыкой, Сергей Серков оставит у вас в душе вечный май, «Братья Гримм» расскажут про фильм Кустурицы.



Группа «Божья коровка» предостережет о гранитном камушке, Виктор Салтыков споет о ранних браках, Александр Добрынин подарит розовые розы, и не только Светке Соколовой, Светлана Лазарева похвастается своей новой тельняшкой, а группа «Пропаганда» будет пропагандировать любовь к вам, дорогие!

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