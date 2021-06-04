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Туляков приглашают на дискотеку 90-х

Туляков приглашают на дискотеку 90-х

5 июня на сцене Тульского цирка состоится большая дискотека «Мы вместе». Начало в 19.00.

Марина Хлебникова угостит вас чашечкой «кофею», скрасит вашу жизнь Ольга Гусева (экс-солистка группы «Краски»), Светлана Разина навсегда вас свяжет с музыкой, Сергей Серков оставит у вас в душе вечный май, «Братья Гримм» расскажут про фильм Кустурицы.

Группа «Божья коровка» предостережет о гранитном камушке, Виктор Салтыков споет о ранних браках, Александр Добрынин подарит розовые розы, и не только Светке Соколовой, Светлана Лазарева похвастается своей новой тельняшкой, а группа «Пропаганда» будет пропагандировать любовь к вам, дорогие!

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 14:06 0
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