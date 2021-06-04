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Тульский подросток украл из магазина еду

Тульский подросток украл из магазина еду

Сейчас ранее судимый 16-летний юноша задержан, в полиции проводится проверка.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратился директор одного из сетевых магазинов. Мужчина сообщил, что из торгового зала была совершена кража продуктов питания.
 
Полицейские внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 16-летний подросток. 
 
По данному факту в полиции проводится процессуальная проверка. 
 
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сегодня, в 13:40 −1
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