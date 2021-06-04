Тульский подросток украл из магазина еду

Сейчас ранее судимый 16-летний юноша задержан, в полиции проводится проверка.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился директор одного из сетевых магазинов. Мужчина сообщил, что из торгового зала была совершена кража продуктов питания.

Полицейские внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 16-летний подросток.

По данному факту в полиции проводится процессуальная проверка.