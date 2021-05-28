В Туле открылась выставка испанского художника Эдуарда Арранс-Браво

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

27 мая в Выставочном зале открылась выставка «Энергия — Туле. Живопись. Испания» испанского художника Эдуарда Арранс-Браво.



Здесь представлены 25 работ художника разных лет. Мировые арт-критики сравнивают Арранс-Браво с Гауди и Пикассо, отмечая его вклад в культуру Испании и Каталонии. Именно в эти годы живопись вышла за привычные рамки и начались эксперименты с новыми техниками: гравировка, ваяние, черчение, а в некоторых случаях даже актерское мастерство и кинематограф.



Выставка будет работать до 15 июня.

Эдуардо Арранс-Браво родился в Барселоне в 1941 году. Свою первую персональную выставку он провел в 1961 году, еще будучи студентом Школы изящных искусств Барселоны. Работы молодого авангардиста сразу были замечены и получили высокую оценку критиков.



Сегодня Арранс-Браво — один из самых известных художников-экспериментаторов Испании. Его работы выставлялись на самых престижных мировых площадках, в том числе в Париже, Амстердаме, Сан-Паулу и Венеции.