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В Тулу съехались сильнейшие дзюдоисты со всего ЦФО: фоторепортаж

В Тулу съехались сильнейшие дзюдоисты со всего ЦФО: фоторепортаж

В областной столице стартовал чемпионат Центрального федерального округа среди мужчин и женщин.

Сегодня, 28 мая, в спорткомплексе «Новое поколение» торжественно открыли чемпионат ЦФО по дзюдо. В соревнованиях участвуют 212 спортсменов старше 18 лет. Среди них более 70 мастеров спорта, более ста кандидатов в мастера спорта.

Этот турнир отборочный — лучшие дзюдоисты получат путевки на чемпионат России, который пройдет в сентябре в Майкопе.

Тульскую область представляют 20 спортсменов.

Дмитрий Грызлов, вице-президент Федерации дзюдо Тульской области, рассказал, что у нашей сборной задача минимум — завоевать три золотые медали.

– У нас очень сильная команда в этом году. Среди наших спортсменов два лидера сборной России. Это Джамал Гамзатханов, бронзовый призер молодежного чемпионата мира, победитель первенства Европы. Выступает в весовой категории свыше 100 кг. А также Мария Грызлова, мастер спорта России. Она победитель первенства Европы, серебряный призер молодежного первенства мира.

По словам Дмитрия, с начала пандемии это первые масштабные соревнования по дзюдо, которые принимает у себя Тульская область. Последний старт проводили в 2018 году — это был Кубок Европы среди юношей и девушек.

В команде Тульской области — 24-летняя мастер спорта Марина Мухунова, призер Кубка Европы, многократный победитель турниров ЦФО, серебряный призер Кубка России.

– С первого класса занимаюсь дзюдо. Тренируюсь в областной спортшколе олимпийского резерва. Моя цель на этих соревнованиях — отобраться на чемпионат России.

Это первый крупный турнир за долгое время. Я скучала по соревнованиям. Когда только началась пандемия, не знали, как тренироваться. Делали это в домашних условиях, было тяжело. Чемпионат ЦФО должен был пройти еще прошлой осенью, но его перенесли почти на полгода. Было тяжеловато настроиться психологически.

Дзюдо для меня не хобби, а уже профессия. Хочется добиться больших результатов, выполнить норматив мастера спорта международного класса. В будущем хочу тренировать ребят. Мне кажется, это интересная работа.

Кстати, Марина Мухунова в первый день чемпионата ЦФО завоевала бронзовую медаль.

Победители соревнований определятся 29 мая.

Галерея
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 1
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 2
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 3
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 4
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 5
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 6
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 7
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 8
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 9
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 10
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 11
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 12
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 13
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 14
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 15
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 16
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 17
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 18
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 19
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 20
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 21
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 22
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 23
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 24
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 25
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 26
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 27
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 28
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 29
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 30
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 31
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 32
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 33
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 34
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 35
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 36
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 37
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 38
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 39
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 40
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 41
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 42
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 43
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 44
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 45
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 46
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 47
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 48
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 49
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 50
Торжественное открытие чемпионата ЦФО по дзюдо, Фото: 51
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:12 +4
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