В Тулу съехались сильнейшие дзюдоисты со всего ЦФО: фоторепортаж

Сегодня, 28 мая, в спорткомплексе «Новое поколение» торжественно открыли чемпионат ЦФО по дзюдо. В соревнованиях участвуют 212 спортсменов старше 18 лет. Среди них более 70 мастеров спорта, более ста кандидатов в мастера спорта.

Этот турнир отборочный — лучшие дзюдоисты получат путевки на чемпионат России, который пройдет в сентябре в Майкопе.

Тульскую область представляют 20 спортсменов.

Дмитрий Грызлов, вице-президент Федерации дзюдо Тульской области, рассказал, что у нашей сборной задача минимум — завоевать три золотые медали.

– У нас очень сильная команда в этом году. Среди наших спортсменов два лидера сборной России. Это Джамал Гамзатханов, бронзовый призер молодежного чемпионата мира, победитель первенства Европы. Выступает в весовой категории свыше 100 кг. А также Мария Грызлова, мастер спорта России. Она победитель первенства Европы, серебряный призер молодежного первенства мира.

По словам Дмитрия, с начала пандемии это первые масштабные соревнования по дзюдо, которые принимает у себя Тульская область. Последний старт проводили в 2018 году — это был Кубок Европы среди юношей и девушек.

В команде Тульской области — 24-летняя мастер спорта Марина Мухунова, призер Кубка Европы, многократный победитель турниров ЦФО, серебряный призер Кубка России.

– С первого класса занимаюсь дзюдо. Тренируюсь в областной спортшколе олимпийского резерва. Моя цель на этих соревнованиях — отобраться на чемпионат России.

Это первый крупный турнир за долгое время. Я скучала по соревнованиям. Когда только началась пандемия, не знали, как тренироваться. Делали это в домашних условиях, было тяжело. Чемпионат ЦФО должен был пройти еще прошлой осенью, но его перенесли почти на полгода. Было тяжеловато настроиться психологически.

Дзюдо для меня не хобби, а уже профессия. Хочется добиться больших результатов, выполнить норматив мастера спорта международного класса. В будущем хочу тренировать ребят. Мне кажется, это интересная работа.

Кстати, Марина Мухунова в первый день чемпионата ЦФО завоевала бронзовую медаль.

Победители соревнований определятся 29 мая.