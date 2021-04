Пятилетие The Hatters, возвращение Alai oli и легендарные дебюты на «Дикой Мяте»

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Дикая Мята».

К своему пятилетию группа выпустила часовой видеоконцерт «V». Съемки прошли на знаковой для коллектива сцене театра «Лицедеи». В концерте приняли участие друзья Шляпников Little Big, Данила Поперечный, Рудбой, Эльдар Джарахов и другие.

Фестиваль уже ведет переговоры с группой о том, чтобы привезти на «Дикую Мяту» именно эту программу. Надеемся, что так и будет!

Новый альбом Alai Oli на «Дикой Мяте»

Alai Oli — любимцы независимой российской сцены и поклонников фестиваля «Дикая Мята». Всё творчество Alai Oli пронизано искренностью и любовью. Каждая их песня про переживания, которые происходят «здесь и сейчас». В апреле группа выпустила альбом «Человек, который пытается переехать из Петербурга в Москву». Мы вместе прочувствуем новые песни на дикомятном поле буквально с первых нот.

Легендарные дебюты на «Дикой Мяте»

18, 19 и 20 июня зрителей «Дикой Мяты» ждет целый каскад легендарных дебютов. На фестивале в числе прочих дебютантов впервые выступят DRUMMATIX, «АИГЕЛ» и Алена Швец.



Катя Drummatix зимой выступила на фестивале «Заря Z», который провела команда «Дикой Мяты», а также приняла участие в съемках программы Mint Music Home. Настоятельно рекомендуем ее посмотреть! На «Дикой Мяте» Drummatix представит мощнейший шаманский хип-хоп, который говорит со слушателями по душам и бьет прямо в сердце.



«АИГЕЛ» — проникновенный и загадочный электронный хип-хоп-дуэт. Группу ждали на «Дикой Мяте» не один год, но долгое ожидание — яркая встреча! «АИГЕЛ» — та самая группа, которая записала альбом-саундтрек к самому обсуждаемому российскому сериалу года «Топи».



Алена Швец — самая заметная представительница поколения новой искренности, она покорила миллионы сердец по всей стране. Ее честные песни дадут «мятным» слушателям именно то, что сейчас нужно больше всего: прямоту, открытость и любовь. Алена — тоже любимица «Дикой Мяты». Она стала гостем программы Mint Music Home, а также хедлайнером одноименного фестиваля.



А еще на «Дикую Мяту» приедут «КИНО», Mgzavrebi, Гарик Сукачёв, Green Grey, The Hatters, «АукцЫон», Ren, Tequilajazzz, Alice Merton, Tesla Boy, La Chica, ZOLOTO, «Аффинаж», «кис-кис», Wildways, «Папин Олимпос», The Big Push, «Дайте танк (!)», N.O.H.A., «КАЗУСКОМА», «КОСМОНАВТОВ НЕТ», Mongooz and the Magnet, Nizkiz, Билли Новик, KO KO MO, Нуки, Zero People, «Сансара», Theodor Bastard, маяк, «Петля Пристрастия», «Трипинадва», Junkyard Storytellaz и другие артисты. Будет жарко!

Полный лайнап!

«Дикая Мята» — комфортный и безопасный опен-эйр для гостей всех возрастов. На фестивале все сделано с любовью к посетителям: от питьевых фонтанчиков до бесплатных душевых с горячей водой, от кемпингов с освещенными улицами до трансферов из гостиниц. А для детей и их родителей команда «Дикой Мяты» приготовила шатер матери и ребенка и детскую программу.

Все удобства и развлечения!

Важная новость! Только до 23 апреля все желающие поехать на «Дикую Мяту» смогут приобрести билеты по старой цене! Лучше не затягивать с покупкой: скоро организаторы объявят новых артистов, и цены подрастут.



Фестиваль будет проведен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора в Тульской области, п. Бунырево (140 км от Москвы). Все купленные ранее билеты действительны на 18-20 июня 2021-го.



«Дикая Мята» — это три дня музыки, любви и свободы!

Встретимся под летним фестивальным небом «Дикой Мяты»! Это будет легендарно!