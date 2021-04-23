В 2021 году можно будет получить сведения о недвижимости через портал госуслуг

Продолжается расширение функционала портала госуслуг — уже в 2021 году с его помощью граждане смогут получать информацию о своей недвижимости, сообщает Кадастровая палата по Тульской области.

Среди сведений, которые будут отображаться в личном кабинете, — вид объекта недвижимости и его назначение, дата ввода в эксплуатацию, кадастровый номер и кадастровая стоимость, площадь помещения и его основные характеристики, размер доли в праве собственности. Информация будет загружаться из ЕГРН и будет доступна пользователям для ознакомительного просмотра. Работа по расширению доступа к сведениям на портале госуслуг ведется в рамках эксперимента по повышению качества и связанности данных в государственных информационных ресурсах.

Сведения могут понадобиться при совершении сделок с недвижимостью. Кроме того, данные можно будет предоставлять в банк при подаче заявки на кредит. Предполагается, что это упростит процесс оформления займов, поскольку гражданам не потребуется тратить время на запрос и получение бумажных документов. При этом заверенные выписки из ЕГРН будут выдаваться по-прежнему.

Запросить такие выписки можно любым комфортным для себя способом и в удобном формате: в печатном виде в офисах МФЦ, в электронном виде при подаче запроса на официальном сайте Росреестра или через онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты по выдаче сведений из ЕГРН.